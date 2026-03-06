À margem da antevisão da visita do Sp. Braga ao Sporting, Rui Borges comentou o boletim clínico. Em conferência de imprensa, o treinador dos leões voltou a esclarecer o momento de Debast.

Um regresso, uma baixa

«Debast pode entrar na convocatória, contra o FC Porto não o fez por opção. Ainda não estava na melhor forma. Toda a gente disponível está preparada para jogar. Ioannidis está fora.»

[Em atualização]