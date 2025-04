O Sporting prepara-se para receber o Moreirense, esta sexta-feira, com o Estádio de Alvalade esgotado. Será a primeira de cinco finais para os leões e o treinador conta com o apoio total dos adeptos para o ataque a esta reta final para o ambicionado título.

«É muito importante, fiz questão, a seguir ao jogo com o Santa Clara, de frisar isso. Todos eles, desde a saída de Alvalade, no aeroporto, mesmo à chegada, depois já lá no estádio também. Mesmo aqueles que não puderam estar presentes, acredito que estariam a torcer muito e bem por nós. Tem sido assim desde que chegámos, enquanto equipa técnica, tem sido esse apoio massivo, de estarem presentes, de nos fazerem sentir e, acima de tudo, acreditar», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Uma onda verde que o treinador quer que ganhe dimensão nas próximas semanas. «É isso que nós queremos, que todos eles acreditem. Que acreditem tanto como nós, nós acreditamos mesmo muito, desde o primeiro dia. Os jogadores passam isso para o campo, mesmo que às vezes seja com mais qualidade ou menos qualidade, seja mais difícil ou menos difícil, eles têm dado sempre uma demonstração de acreditar imensa. Uma ambição enorme de quererem ser primeiros, de quererem voltar a ser campeões», acrescentou.

Nesse sentido, Rui Borges deixa um apelo dirigido aos adeptos. «O que eu apelo, é que os nossos adeptos acreditem tanto como nós, que se façam comparecer e eles têm feito, seja em casa, seja fora. Eles têm estado sempre, têm criado uma onda verde fantástica. Que assim continuem e que seja ainda maior nestas últimas cinco rondas porque vão ser muito importantes para levarmos de vencida, neste caso o Moreirense, que é o próximo e é nisso que nos vamos focar», destacou ainda.