Rui Borges, treinador do Sporting, após o 6-0 do Sporting ao AVS, para a Liga, em declarações à Sport TV.

Análise ao jogo

«Nos primeiros 15 minutos, o jogo estava muito apático. O AVS tentou desde o início quebrar um bocadinho o jogo, levá-lo para o “morno”. Criámos uma ou outra situação e depois do primeiro golo, desbloqueámos. A malta libertou-se, o adversário sentiu um bocadinho, fizemos mais dois golos de seguida, o que nos deu tranquilidade. Foi um jogo de sentido único. Há duas transições (do adversário), uma na primeira parte ainda com 0-0, outra na segunda, num cabeceamento. Durante os 90 minutos podíamos ter controlado melhor as transições ofensivas do adversário, principalmente na fase final do jogo. Perdemos muitos passes, ganhávamos e perdíamos a bola, e nós não somos essa equipa. Mas a equipa foi muito competente.»

Muitas alterações no onze inicial

«Algumas foram estratégicas, outras não. O Morten (Hjulmand) e o Iván (Fresneda) estavam meio adoentados, o Luis (Suárez) no início do dia também não se estava a sentir assim tão bem, mas felizmente conseguiu dar o seu contributo.»

«Garantias não dá, mas sim a certeza de que temos os jogadores connosco. Estão preparados para a exigência do próximo jogo, com o Santa Clara para a Taça. Vai exigir muito de nós, perante uma boa equipa. Queremos que a equipa esteja no seu melhor em termos físicos para poder dar uma boa resposta.»

Sporting com 38 golos marcados no campeonato

«Registo diz que crescemos e somos competentes no nosso trabalho. Era difícil ligar a equipa depois de dois jogos de exigência máxima, no auge da concentração e energia. De repente vimos para o campeonato, frente ao último classificado... Por vezes, é difícil gerir e ligar os jogadores com a mesma energia, mas a equipa deu uma boa resposta. As mudanças, se calhar, foram importantes porque entrou gente com menos minutos e com vontade de mostrar. O Gio fez um bom jogo, o Vagiannidis esteve em dois golos. Fico feliz por continuar a ver a equipa toda ligada.»