Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois do empate cedido diante do Arouca (2-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Face a tantas lesões, quais os planos que reserva para o jogo da Liga dos Campeões? Vai entregar a eliminatória ao Dortmund ou vai montar uma equipa para tentar ganhar?

«Vamos lutar pelo jogo. Só a viagem já não ajuda, quanto mais o jogo, mas não vamos entregar o jogo assim, vamos arranjar uma estratégia para sermos competitivos e queremos ganhar o jogo. Independentemente de quem jogar, não há meios pesos naquilo que são as soluções ou tentar dar descanso a quem precisa. O Quenda, o Inácio e o Trincão acabaram este jogo de rastos, temos de encontrar uma forma de minimizar isso e não deixarmos de sermos competitivos. Vai ser um jogo difícil, por todas as circunstâncias, mas vamos lutar pelo jogo e pela eliminatória. Vamos tentar ser competitivos diante do Borussia».

Tem algum comentário a fazer à morte de Pinto da Costa este sábado?

«É de lamentar e dar as condolências à família. É uma pessoa marcante do futebol português».