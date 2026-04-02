Rui Borges esquivou-se a todas as polémicas entre o Sporting e o FC Porto, garantindo que o seu foco está na receção ao Santa Clara, jogo da 28.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 desta sexta-feira.

FC Porto tem via aberta para o título depois de ter vencido em Braga?

«Não vou estar aqui a falar do adversário, vou falar do meu jogo, do Sporting-Santa Clara. Está na frente, tem mérito por estar na frente, é sinal que foi mais competente do que os outros até agora. Nós continuamos aqui na luta, faltam muitos jogos ainda e temos de estar preocupados em estar focados naquilo que controlamos que são os nossos jogos, a começar com esse jogo de amanhã que é o mais importante.»

Villas-Boas anunciou que ia preparar um Spa para a receção ao Sporting no jogo da Taça de Portugal

«Não vou comentar as declarações. O jogo no Dragão será um jogo ao nível de todos os outros jogos no Dragão. Intensos, competitivos e que seja um bom jogo de futebol. Apenas e só isso».

Depois do episódio no andebol, espera encontrar um cheiro tóxico no balneário do Dragão?

«Nem sei muito bem como vou responder a isso. Muito sinceramente, estamos a falar de um jogo de amanhã, isto é futebol, não estamos a discutir o que se passa extra-futebol. Temos de crescer todos a esse nível para o futebol ser melhor. Estamos só preocupados com aquilo que é toalhas…esqueçam isso. Façam perguntas de futebol e do jogo, não me façam perguntas de toalhas. Não respondo mais a isso, já respondi quando tinha de responder, não me façam voltar a falar nisso um mês e meio ou dois depois. Isso não é para mim, eu é treinar ali, técnico, tático, mental, descanso, juntamente com todo o resto do staff do Sporting para preparar a equipa da melhor maneira para defrontar o Santa Clara. É esse o meu foco».