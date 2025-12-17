Frederico Varandas vai recandidatar-se a novo mandato na presidência do Sporting, uma decisão que, na opinião de Rui Borges, é uma «boa notícia». O treinador comentou o assunto no decorrer da antevisão do jogo com o Santa Clara, mas preferiu não abordar os elogios dirigidos por José Mourinho ao líder dos leões.

José Mourinho fez elogios ao trabalho de Frederico Varandas no Sporting. Como vê as palavras do treinador do Benfica?

«A única coisa que posso dizer é que é uma boa notícia para o Sporting. Todos estes anos do presidente falam por si, não mais do que isso. Em relação à minha parte, acho que é uma boa notícia para o Sporting, de resto é focar-nos no trabalho. A outra parte é com o presidente e com a estrutura. Acredito, acima de tudo, que o universo Sporting ficou feliz com a notícia.»

É o homem certo para acompanhar Frederico Varandas. O que lhe falta fazer?

«Para já acho que sou o homem certo na missão, estou aqui, tenho contrato com o Sporting, por isso acho que tudo aquilo que tem sido o nosso trabalho tem correspondido a tudo que era expetável. Agora há muito para conquistar ainda, muito para lutar, muito para ganhar no Sporting. É isso que quero, acima de tudo quero ganhar e continuar a ficar na história do Sporting. Que assim seja por muitos anos. Sinto-me feliz, logo estou bem e super-motivado.»