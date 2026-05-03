À margem da antevisão à receção ao Vitória de Guimarães na segunda-feira (20h15), Rui Borges voltou a relativizar a fadiga mental do Sporting, exigindo melhorias.

À procura da estabilidade

«Queremos regressar às vitórias. O cansaço existe, mas não justifica os resultados. Deveríamos ter sido mais competentes. Jamais me vou agarrar a desculpas. Fomos competentes. Mas deveríamos ter sido ainda mais. Estamos num grande clube, há que perceber como melhorar.»

«Continuamos a não depender de nós para alcançar o segundo lugar. Quero que sejamos um Sporting competitivo, com mais qualidade. Ainda temos um troféu para disputar. Quero os jogadores ligados e motivados. Há um peso mental, porque de repente saímos dos objetivos. Mexeu connosco, mas há que dar a volta. As últimas semanas não espelham a excelente época.»