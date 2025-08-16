Rui Borges, treinador do Sporting, fez este sábado a conferência de imprensa de antevisão do duelo frente ao Arouca a contar para a segunda jornada do Campeonato Nacional. Após o triunfo por 2-0 sobre o Casa Pia, o técnico dos leões espera um jogo difícil contra uma equipa que «tem causado problemas nos últimos anos».

«É uma equipa que gosta de ter bola, que gosta de ser protagonista ao longo do jogo também, independentemente de com quem joga. Por isso, é uma equipa que vai querer dividir o jogo, vai querer mostrar o seu potencial», disse o treinador leonino.

O jogo frente aos lobos representa também um regresso a um renovado estádio José Alvalade. Os leões já treinaram na sua casa na última semana e as obras agradaram a Rui Borges.

«Estou feliz, porque com algumas mudanças que fizeram no estádio, está cada vez mais incrível, e demonstra bem aquilo que tem sido o crescimento do clube, em todos os setores, não só a nível desportivo, mas também estruturais. Vai ficar, como é lógico, mais bonito», comentou.

A conferência de imprensa ficou ainda marcada por uma questão sobre os incêndios que têm assolado Portugal e pela morte de seis idosos em Mirandela, terra do treinador do Sporting.

«É realmente algo muito, muito triste, que infelizmente, às vezes, não controlamos. Quero deixar aqui um abraço solidário para todos eles, naquilo que o Rui Borges puder ajudar, e estará sempre pronto para ajudar, acho que tanto Rui Borges como o Sporting nesse aspecto», afirmou.

O Sporting regressa a Alvalade, no domingo (20:30), para defrontar o Arouca, em jogo referente à segunda ronda da Liga. A partida tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.