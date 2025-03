Após a vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora, Rui Borges foi questionado se algum treinador já lhe tinha desejado, após um jogo, que fosse campeão, numa alusão a uma alegada conversa de César Peixoto com Bruno Lage após o Gil Vicente-Benfica:

«Não. Estou muito mais focado no que posso controlar. Isso é a opinião e a vontade de cada um e temos de respeitá-la. Acho que ainda nenhum treinador me disse, por acaso. É olhar para o que controlamos e não nos preocuparmos com o resto, que será sempre o resto.»