Rui Borges falou dos possíveis convocados do Sporting para o Mundial 2026 e deixou uma palavra especial para o «amigo» Pizzi, com quem chegou a partilhar o balneário, no Bragança, e que, esta semana, anunciou que vai terminar a carreira.

Em relação à convocatória de Roberto Martínez, quais os jogadores do Sporting é que merecem ir?

«Todos. Todos faríamos uma convocatória diferente, ninguém faria uma convocatória igual. Os meus merecem sempre, são sempre os melhores, já disse isso várias vezes. Sei que aqueles que têm sido chamados, têm feito um grande campeonato e acredito muito que vão continuar na seleção.»

Sobre a despedida de Pizzi dos relvados

«É um amigo acima de tudo, que fez uma carreira fantástica, lindíssima, que marcou o futebol português, a nossa seleção. É alguém que marca o meu distrito, é um transmontano, uma pessoa com carácter, com personalidade, com que me identifico muito. Sou muito amigo dele, ele era um miúdo, eu era mais maduro, mas ficámos sempre amigos, existiu sempre muito respeito. Mesmo quando estava no top, manteve-se sempre a mesma pessoa para toda a gente, para todos os seus amigos, para com as suas gentes também, e isso tem a ver comigo também. Por isso é que se calhar somos amigos até hoje. Desejar um futuro tão risonho quanto o seu passado para aquilo que ele quiser. Um abração grande para ele».