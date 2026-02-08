Rui Borges considera que o duelo desta segunda-feira frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, será «importante», tendo em conta a fase adiantada da época, mas também considera que não vai definir, desde já, o novo campeão. Importante, mas não decisivo, como o treinador dos leões fez questão de repetir ao longo da antevisão do clássico.

Sporting perdeu o primeiro clássico, em Alvalade, sente que a sua equipa está agora mais bem preparada?

«Penso que estamos em momentos diferentes, como é lógico, de parte a parte. Nós também tivemos algumas ausências nesse jogo, mas nem foi muito por aí. Acho que o primeiro jogo foi muito competitivo, podia dar para qualquer um dos lados, infelizmente deu para o FC Porto. Agora é uma fase diferente, as equipas estão mais identificadas com a ideia de cada treinador, mais competitivas nesse sentido. Acredito que será dentro daquilo foi o primeiro jogo, um jogo muito competitivo, muito intenso, muito vivido. Que seja um bom jogo, acima de tudo, num ambiente que será claramente fervoroso, não tenho dúvida alguma sobre isso. Acima de tudo que sejamos capazes de fazer um bom jogo, como fizemos na primeira volta, independentemente do resultado final.»

Derrota pode hipotecar a luta pelo tricampeonato?

«É um jogo importante, independentemente da diferença pontual, no final do encontro, para um lado ou para o outro. Acho que é um jogo importante para ambas as equipas, claro que estamos num momento da época mais à frente, mas para mim, já disse isso, é um jogo importante, mas não decisivo, independentemente do resultado. Claro que é um jogo importante e nós temos noção daquilo que é a diferença pontual, mas não acho que seja um jogo que irá ditar quem vai ser campeão, até porque faltam bastantes jogos. Já dei várias vezes o exemplo, não vou estar aqui a falar da época passada, em que tivemos muitos pontos de avanço, perdemos os pontos, mas felizmente ainda conseguimos ser bicampeões. Por isso, é um jogo muito importante, dado que já estamos numa fase mais adiantada da época e do calendário, mas não decisivo.»

Pelo peso emocional, este jogo poderá ser um momento-chave da época?

«Acho que não é, é um momento importante por estarmos numa fase mais à frente da época, de resto acho que não será um jogo decisivo. Acredito muito que não será o jogo mais decisivo, até por tudo o têm sido capazes, o FC Porto, o Sporting e até mesmo o Benfica nesse sentido.»

Se lhe oferecessem o empate, comprava? Ou é mais importante para o Sporting ir ao Dragão para vencer?

«O meu pensamento é ganhar, não penso em mais nada. O nosso pensamento é apenas só ganhar, somos bicampeões, somos uma grande equipa, queremos continuar a ser, vamos defrontar outra grande equipa e queremos ser competitivos acima de tudo. Queremos muito ganhar, neste clube só se pensa em ganhar e assim será, independentemente do adversário, dentro daquilo que nós sabemos, enquanto equipa, estratégia, táctica, técnica, cada um obriga-nos a pensar coisas diferentes, mas queremos sempre ganhar.»