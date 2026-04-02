Rui Borges revelou que Geovany Quenda está de regresso aos treinos, mas ainda não está apto para jogar já esta sexta-feira na receção ao Santa Clara, em jogo da 28.ª jornada da Liga

Regresso de Geovany Quenda? Marcou no último jogo com o Santa Clara, conta com ele?

«Infelizmente amanhã não o poderá fazer. Em relação ao Quenda, não está ainda apto para a competição em si, vamos ter de ter mais alguma paciência, mais alguns dias, por isso está ainda fora das opções. Infelizmente porque é um jogador que aporta muita coisa, nem é preciso falar muito, por tudo aquilo que tem sido capaz de fazer e demonstrar no Sporting. É um jogador, apesar da sua tenra idade, importante naquilo que é e tem sido a nossa equipa. Foi a época passada também, é um jogador importantíssimo, feliz por o ver voltar e não muito feliz por ainda não poder contar cm ele para amanhã. Seria uma mais-valia com toda a certeza»

Esteve muito tempo fora da competição, como vai gerir este regresso em termos mentais?

«Para mim é fácil porque ele está super-motivado para voltar e ajudar a equipa neste final de época em tudo o que estamos inseridos, portanto, essa parte não me preocupa. Deixa-me mais a mim ansioso sem poder tê-lo, dentro daquilo que são as opções. É uma mais-valia, é um jogador muito importante para a dinâmica da euipa. É mais um jogador, dá mais soluções. Deixa-me mais ansioso a mim do que a ele. Já estava tempo de mais parado, está feliz, está motivado

Kochorasvili está recuperado?

«Também está de volta, vamos perceber se poderá ser opção ou não. Demorou algum tempo, já está a treinar, já está bem, por isso fico feliz por o ver voltar».