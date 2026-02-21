Rui Borges analisou a vitória do Sporting na visita ao Moreirense (3-0), na 23.ª jornada da Liga, à flash do V+.

«A ambição que a equipa demonstra prova que a equipa já merecia uma vitória assim. Estivemos sempre à procura do golo, desde início. Controlámos o jogo com bola. A equipa nunca se escondeu e foi ambiciosa. E intensa. O Moreirense apenas criou dois lances depois do 2-0. É a demonstração da mentalidade da nossa equipa, seja com golos aos 90, 60 ou 10 minutos.»

«Já não tenho palavras para descrever os adeptos. Jogámos em casa de início ao fim. Os jogadores sentem a energia e acompanham em termos de competitividade. Estamos na procura do tricampeonato e, por isso, a energia desta família é única. Estamos todos na mesma sintonia. Os jogos vão ser cada vez mais difíceis e precisamos dos adeptos.»