Rui Borges não se cansa de repetir que a «Champions do Sporting é campeonato» e quis deixar isso bem vincado na véspera da difícil deslocação dos leões à Amadora, para o jogo da 29.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 deste sábado.

Tem repetido muitas vezes que a «a nossa Champions é o campeonato». Para o Sporting é mais importante ganhar o campeonato ou a Champions?

«Se puder só ganhar um é muito subjetivo, não consigo responder a isso. Eu quero ser campeão, nós queremos muito ser campeões e é esse o principal objetivo, claramente, na Liga dos Campeões, sabemos a grandeza das equipas que estão, esta últimas oito principalmente. E sabemos que a dificuldade é ainda maior, mas não estamos com isto a dizer que estamos a abdicar da Champions, longe disso. Agora o nosso principal objetivo é o campeonato, aí sim, é natural pela diferença dos nomes das equipas que às vezes haja um desligar do chip e que a exigência mental do jogador possa baixar um bocadinho e nós não queremos que isso aconteça porque aquilo que é a regularidade, aquilo que nos propusemos desde o início e onde temos mais jogos é no nosso campeonato».

Há muitos adeptos que defendem a concentração total no campeonato

«Foi o que eu disse, o nosso principal objetivo é o campeonato, portanto, é natural que os adeptos olhem e percebam que o nosso real objetivo é o campeonato, estamos na luta, é algo que marcará a história do Sporting, é algo que nós queremos todos muito. Uma equipa é feita primeiro para o campeonato e depois sim para as outras provas. Os adeptos, é perceber que estamos todos no mesmo caminho, com a mesma energia, com a mesma vontade, o mesmo foco e com o mesmo propósito. É muito por aí. É natural que eles o digam, é natural que depois dos jogos de Champions se empolguem, tal como nós também. Faz parte, são jogos diferentes, com os melhores da Europa e nós estamos entre eles, Isso deixa-nos, tanto a nós como aos adeptos, muito felizes por podê-los disputá-los, vamos sempre disputá-los até ao máximo».