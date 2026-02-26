Na antevisão à receção ao Estoril na 24.ª jornada da Liga, na sexta-feira (20h45), Rui Borges alertou para um duelo «dificílimo». Em conferência de imprensa, o treinador fintou questões sobre a renovação e sobre as eleições no Sporting.

Foco no Estoril

«Estou focado no Estoril. Não falei do FC Porto com ninguém. Até porque é Taça de Portugal, é uma competição diferente, o foco agora está no campeonato.»

«Vai ser um dos jogos mais difíceis da época. Vamos jogar contra uma boa equipa, muito dinâmica no processo ofensivo e até parecida connosco pela variabilidade de posições no ataque à baliza. É uma equipa que gosta de ter bola, com jogadores acima da média para a tomada de decisão, sobretudo no ataque.»

«É uma equipa também com desequilíbrios, o que faz parte do “abuso” ofensivo. Acredito que nos vão expor a problemas diferentes. O Ian Cathro tem feito um grande trabalho. Vai ser um jogo dificílimo.»

Renovação e eleições

«Tenho contrato até 2027, estou apenas focado na época e na luta pelo campeonato, além de marcar a história do Sporting pelas competições em que estamos inseridos.»

«Eleições? O meu posicionamento é o Estoril. Não ligo nada a política, nem a eleições. O meu papel é treinar.»