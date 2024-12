Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Benfica por 1-0 naquele que foi o jogo de estreia nos leões:

[Acreditava que a equipa pudesse reagir a uma mudança tática de forma tão positiva e tão rapidamente?]

«Eu sabia porque tinha dito na antevisão que os jogadores mostraram abertura para mudar, ouvir, compreender e aceitar nos primeiros três dias de trabalho. E isso é importante e sente-se logo nos primeiros momentos com eles. Senti-os tranquilos, com vontade para mudar principalmente o resultado menos positivo que traziam. Eu não fiz milagres. O mérito é todo da equipa e dos jogadores, que se agarraram a pequenas coisas. Eu disse também que não íamos estar 90 minutos por cima do Benfica e pedi que, quando não estivéssemos, fôssemos uma equipa. E foi isso que aconteceu, principalmente no início da segunda parte.»

[Sobre o que sentiu quando entrou no estádio como treinador do Sporting]

«Senti-me muito feliz. É o concretizar de um objetivo que sonhávamos há sete ou oito anos, quando comecei no clube da minha terra, Mirandela. É o concretizar de um objetivo, de um sonho e não podia estar mais feliz, depois do jogo, pela vitória.»

[Disse que não faz magia, mas como é que em três dias conseguiu mudar a atitude dos jogadores em campo?]

«É mérito dos jogadores. Eu fui o Rui Borges, tão simples quanto isso. Fomos, porque os meus adjuntos são muito importantes. Com a nossa simplicidade e maneira de ser, tentámos que eles acreditassem nas poucas coisas que falámos e perspetivámos para o jogo, dentro de algumas mudanças, mas nada de extraordinário. Acima de tudo, eles estavam prontos para ouvir a aceitar. E isso já era um bom prenúncio.

Sentimos nestes três dias que a equipa ia dar uma resposta muito boa. Ainda está muito longe do que a equipa técnica quer, mas fizemos uma grande primeira parte e poderíamos ter feito mais do que um golo.»

[O jogo] foi bater à frase que eu disse, da inspiração e da atitude. A primeira parte foi de inspiração e de atitude e a segunda foi mais de atitude do que de inspiração. Mas faz parte. A equipa caiu a nível físico um bocadinho, mas agarrou-se enquanto equipa. Era importante que nesses momentos se agarrassem à energia que passou de fora para dentro, que eu sabia que ia existir. A energia de fora para dentro foi fantástica e a equipa agarrou-se também a isso e fomos justos vencedores.»

[Sporting teve um mês e meio muito difícil. Mais do que os 3 pontos e a liderança do campeonato, o que é que este jogo pode trazer à equipa?]

«Para mim, 3 pontos, só e apenas. São 3 pontos muito bons. Mas tínhamos de nos focar no que tínhamos de fazer para ganhar e eles focaram-se nisso. O ser primeiro é consequência da vitória. É continuar a trabalhar e agora vamos ter mais um jogo difícil na sexta-feira, na casa do Vitória, um campo difícil com adeptos muito fervorosos. Vai ser um jogo muito difícil. É festejarem hoje, porque têm esse direito porque fizeram por isso, mas depois é pensar no jogo com o Vitória, que vai ser muito difícil, ao nível do de hoje.»

[Como foi gerir do banco os momentos em que faltou inspiração?]

«Foi sofrer um bocadinho com eles. Todos juntos. Acima de tudo senti-os confortáveis. Foi sofrer no bom sentido. Não tiveram oportunidades de golo claríssimas. Tiveram alguns lances perto da nossa baliza – cruzamentos e cabeceamentos – mas senti a equipa confortável. Muito honestamente, senti-me tranquilo no sentido em que olhava para os jogadores e via que a alma deles era enorme e que, mesmo que falhassem, conseguiriam anular a falha. Senti muita alma na equipa e senti que íamos ganhar.»

[Morita saiu por estar condicionado em relação em número de minutos que poderia fazer? Eduardo Quaresma tem algum problema?]

«[Sobre Quaresma] Foi desgaste, saiu com cãibras. Fez um belíssimo jogo até sair.

«O Fresneda entrou também muito bem. Ligado com a equipa. Acredito em toda a gente. A malta que entrou, entrou com o espírito competitivo muito grande e a alma necessária. Em relação ao Morita, é gestão de tempo. Vem de uma lesão e não podíamos perdê-lo outra vez. Não valia a pena o risco, até porque o Simões tem dado boas respostas noutros jogos com o mister anterior. Confio totalmente nos jogadores todos e todos deram uma resposta muito boa.»