Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após o triunfo do Sporting sobre o Moreirense (3-1):

[Viktor Gyokeres está na melhor forma da época?]

«A equipa ajuda a isso também. Sabemos tudo aquilo que ele é capaz. Aquilo que ele dá à equipa. Ele ajuda a equipa nessa parte. A equipa ajuda-o. E isso é que é um grupo. Isso é que é uma equipa. E é aí que se vê. Nós sabemos que ele nos dá muito. E sabemos também que temos de dar muito a ele. Cresce ele, cresce o Genu, cresce o Zeno... Está a ficar melhor. Está a aparecer. Todos os jogadores têm tido crescimento. Não só o Victor. Sinto a equipa a crescer. Agora, independentemente disso, vai haver jogos difíceis.»

[Ricardo Esgaio a médio?]

«Como eu já tinha falado, para mim não é novo. Já treinou lá. Eu já disse aqui, eu sou daqueles que acha que a justiça é muito relativa. E se calhar com ele não tenho sido muito justo. Ele fez três jogos muito bons. A equipa ganhou. Ele treina muito bem. É um jogador sempre ligado, é um jogador importantíssimo para o grupo. Além daquilo que é a sua qualidade. Ele tem uma soma de decisões muito boas. Algumas até a acima da média. Se calhar há médios que não conseguem ver coisas tão bem. Ele treina lá. Eu sei bem daquilo que ele é capaz em termos individuais de fazer. Por isso, super tranquilo nesse sentido. E ele também.»

[Porque não jogou Biel?]

«Não jogou Biel, o Edu [Felicíssimo], o [Henrique] Arreiol... É difícil. É difícil dar minutos a toda a gente. A pensar também naquilo que é o jogo de terça, refresquei algumas zonas. Joga numa posição onde tem jogadores que estão muito bem em termos individuais. O que eu posso dizer é que ele tem estado muito bem diariamente. Espera pelas suas oportunidades. Talvez seja culpa do mister, que não as tem dado. Merece-as, como todos os outros, mas apenas se tratou de uma opção.»