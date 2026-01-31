À margem da antevisão à receção ao Nacional, na 20.ª jornada da Liga, Rui Borges deixou uma mensagem de solidariedade face ao rasto de destruição provocado pela depressão Kristin. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting garantiu que os leões estão disponíveis para ajudar no que for necessário.

Sporting solidário

«Quero expressar a nossa solidariedade com todo país, em especial com a região centro, o Sporting está disponível para ajudar no que for necessário, com todo o amor e carinho, de forma a minimizar o sofrimento de todas as pessoas.»

Semana importante, mas não decisiva

«A equipa está sempre ciente da responsabilidade, é uma semana tão importante quanto as outras. Ainda há muitos jogos para disputar. Ficamos contentes por lutar por todas as provas. É uma semana importante, mas são jogos como os outros.»