Rui Borges fez um balanço do boletim clínico do plantel do Sporting depois do jogo no Dragão. O treinador já tinha dito que Morten Hjulmand pode ter terminado a época e que Gonçalo Inácio também pode ficar fora duas semanas, mas falou ainda dos casos de ioannidis, Fresneda João Simões e Nuno Santos.

Como está a situação Ioannidis?

«O Fotis está a recuperar, está em campo já, ainda não com a equipa. Tem de passar pelo processo que tem de passar, pelas etapas que tem de passar. Está melhor e, volto a dizer, acredito que vai ajudar a equipa ainda até ao final da época».

Há mais alguma baixa?

«Tirando os que já falei, há o Iván [Fresneda], que é baixa ainda para jogo e o [João] Simões também. São as baixas que temos».

Nuno Santos?

«O Nuno Santos voltou hoje. Pode estar [convocado] e pode não estar…»

O que vai ser mais determinante? Motivação ou condição física?

«A sobrecarga tem sido imensa por todas as contrariedades que temos tido, com algumas lesões que nos tiraram muitos momentos de gestão. Acho que a parte da motivação está lá, independente de tudo, eles vão estar motivados para acabar a época da melhor forma para lutar por aquilo que é possível. Sabemos que é difícil o campeonato, mas lutar por isso, temos de fazer a nossa parte, não adianta estar a pensar no resto. Motivados por estarmos no final da Taça e poder ganhá-la novamente. É muito por aí, a gestão física, há o cansaço, não fugimos a isso, há essa sobrecarga, é notório em alguns jogadores. Acho que a vontade em querer ajudar e essa superação tem sido maior do que esse cansaço e essa sobrecarga, por isso acredito que essa motivação os vai levar a ultrapassar essa parte difícil. Há agora estes dois jogos, depois entramos até ao fim em semanas normais, o que facilita no sentido de baixar essa sobrecarga».