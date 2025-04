Rui Borges, treinador do Sporting, analisou o empate na receção ao Sp. Braga (1-1) na flash da Sport tv.

«Análise simples, entrámos muito bem na primeira parte, melhor do que o Sp. Braga. Fomos mais intensos. Depois do golo e até ao intervalo, fomos caindo em termos físico e deixámos o Sp. Braga controlar um pouco. Depois, na segunda parte, demorámos a entrar no jogo. Fomos pouco proativos e muito reativos. Ainda assim, equilibrámos o jogo e tivemos oportunidades claras para ampliar a vantagem. Numa desatenção, sofremos o empate.»

«Faltou marcar o segundo golo, o jogo estava equilibrado e o Sp. Braga não criou situações, mas aproveitou uma desatenção. O futebol é assim. Não podemos ser tão apáticos, mas também senti a equipa cansadas. Fomos reagindo na segunda parte, até com situações de golo – com o Trincão principalmente – mas não finalizámos.»

«Resultado do clássico? Estou preocupado com o Sportin e ainda há um dérbi para jogar. Nada mudou. Agora, há que pensar no jogo com o Santa Clara. Os nossos objetivos não foram beliscados. Claro que estamos tristes, mas seguimos focados e rigorosos. E com a crença de que vamos ser felizes.»