Rui Borges manifestou-se satisfeito com a renovação do contrato de Francisco Trincão e também comentou o pormenor de Hidemasa Morita ter chegado aos 150 jogos pelo Sporting no decorrer da conferência de antevisão da visita dos leões a Braga.

Francisco Trincão renovou até 2030

«Fico contente, é um jogador que tem vindo a crescer, é cada vez mais maduro, com uma importância enorme naquilo que têm sido as conquistas do Sporting, naquilo que tem sido a dinâmica da equipa. É um dos jogadores que, disse desde que cheguei aqui, mais me impressionou, senão mesmo o que mais me impressionou. Dá tudo pela equipa, para além daquilo que é a sua qualidade técnica e a sua inteligência. É um jogador que está sempre em prol da equipa, está sempre ligado, tem vindo a crescer, faz várias posições e, por isso, torna o Sporting muito mais forte. Feliz por ele, acima de tudo, e depois por nós, Sporting, por podermos continuar a contar por mais anos com o Francisco».

Morita chegou aos 150 jogos, ficava mais descansado se também renovasse?

«Olho muito para o presente. Em relação ao Morita tem muito a ver com aquilo que é a estrutura e com a vontade do jogador, por isso, é um jogador que gostamos muito, é um jogador que fiz questão de dizer que quando joguei contra e quando cheguei aqui que é um jogador que me tinha fascinado. Está num bom momento e no presente é um jogador importante para a equipa.»