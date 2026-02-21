Rui Borges regressou, este sábado, a uma casa especial e festejou a vitória do Sporting com familiares no estádio:

Regresso a Moreira de Cónegos

«Vou ser grato ao Moreirense e às pessoas da sua estrutura toda a minha vida. Deram-me a oportunidade de chegar à I Liga. Fizemos uma grande época, senti-me em casa. É um clube muito familiar. Pela amizade que tenho por todos, e eles por mim, o agradecimento estará sempre presente.»

Reencontro familiar

«Fui festejar com a minha afilhada. Ela dá sorte, porque ganho sempre quando está presente. Hoje tornei a ganhar. Fui dar-lhe um beijinho. Até disse às pessoas “está aqui a minha sorte”, para quem diz isso. Fui dar um beijinho também ao meu sobrinho, acho que foi a primeira vez que veio a um campo de futebol. Ele estava com a minha família. Só não estava o meu pai, porque sofre muito.»