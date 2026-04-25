Rui Borges destaca a forma de Hidemasa Morita neste final de temporada e garante que não é por sua vontade que o internacional japonês, em final de contrato, não renovou com o Sporting

Morita está em grande forma. Está em final de contrato, lamenta uma eventual saída?

«O Morita é um jogador importantíssimo. Desde o primeiro dia em que cheguei ao Sporting, mesmo já antes, disse que era particularmente um fã daquilo que eram as qualidades do Morita. Depois de trabalhar com ele agora aqui, mais fã sou. A renovação não tem a ver só com o clube, com o treinador, tem a ver com o jogador, há várias partes envolvidas. Dentro do que é possível, claro que gostaríamos de continuar a contar com o Morita, mas há coisas que, por um lado ou pelo outro, não são possíveis. Faz partes, às vezes os jogadores querem outros desafios e a gente tem de entender tudo isso. Acreditamos muito nele, é acarinhado por todos, é lhe reconhecida uma qualidade claramente acima da média. Que continue a ser esse Morita até ao final da época e depois logo se verá.»

A decisão será então do jogador?

«A decisão será de todos, não vou estar a aqui a empurrar a decisão para ninguém. Há várias partes envolvidas e, dentro disso, logo se verá a decisão».