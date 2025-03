Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Famalicão no Estádio José Alvalade:

[Sobre Gyökeres, que marcou um golo e esteve nos outros dois golos do Sporting]

«O Viktor é um jogador… Acho que nem há palavras: dificilmente aparecerá nos próximos anos um jogador com a qualidade dele no nosso campeonato. É claramente um jogador acima da média. O Sporting viu-o e é o que é. Felizmente temo-lo no Sporting. É aproveitar enquanto o temos, porque é um jogador fora do normal. Já o disse antes e vou continuar a dizer: é um jogador que dá muito, porque os colegas também sabem o que ele dá e é procurado nesse sentido. O coletivo também ajuda porque ninguém joga sozinho. O Viktor é diferenciador e vai continuar a sê-lo aqui ou noutro sítio qualquer. A qualidade dele é inequívoca, é fenomenal.»

[Disse que ia passar por Fátima na folga. Vai pôr uma vela para ter Gyökeres mais tempo no Sporting?]

«Não, não. O futebol é isso. Ele seguirá o seu caminho e nós seguiremos o nosso e o Sporting continuará a ser sempre o Sporting. Em Fátima vou pôr velas mas é para dar muita saúde aos meus e para que continuem por cá muitos anos. Só isso.»