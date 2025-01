Depois de ter dito em conferência de imprensa que Viktor Gyökeres estava em dúvida para a próxima partida dos leões, Rui Borges teceu muitos elogios ao avançado sueco.

«Ele já é competitivo por ele próprio. É um atleta que é bravo, não verga. Quer ir a jogo sempre, quer estar sempre a ajudar a equipa, é muito competitivo, tem uma mentalidade vencedora fora do normal.»

Sobre a mais recente «vaga de lesões» no Sporting, o técnico dos leões refere que não é apenas com o sueco que a equipa técnica deve voltar a sua atenção.

«Nós temos de ter cuidado, não só com ele. Há muitos jogadores que tem jogado muito tempo, o Morten [Hjulmand], o Trincão, têm feito muitos jogos seguidos. Há sempre algum risco. Por mais que nós queiramos, ou tentar ao máximo evitar esse risco, e é o que tentamos todos, é diminuir ao máximo esse risco, há coisas que nós não conseguimos evitar. É o ser humano, cada um reage de forma diferente, tudo o que é muscularmente, ósseo... Cada um gere e sente de forma diferente tudo.»

«Há sempre o risco seja no Viktor [Gyökeres] seja noutros jogadores. Dei o exemplo do Morten [Hjulmand], ou do Trincão, que acho que é o jogador com mais minutos no campeonato. A fadiga existe, por mais que tente treinar e tirar essa fadiga, ela continua ali. Esta semana tivemos mais dois três dias para respirar um bocadinho mas vamos entrar novamente num ciclo de jogos quase de dois em dois dias, ou de três em três dias» concluiu o treinador do Sporting