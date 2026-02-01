Rui Borges falou à flash da Sport tv após a vitória do Sporting sobre o Nacional (2-1), na 20.ª jornada da Liga.

«Foi um jogo difícil, depois da Champions é sempre difícil. E contra uma boa equipa. Faltou inspiração e o Nacional poderia ter feito o 1-0 na primeira parte. Foi uma equipa muito bem organizada. Estivemos lentos na construção e com dificuldades ao longo de todo o jogo. A vontade e a crença estão sempre presentes. Apesar da falta de inspiração, a vitória é justa.»

«Hjulmand? Decisão nossa, até para o proteger. É uma decisão com base nos motivos pessoais. É um não assunto e joga contra o AVS na quinta-feira. O Trincão foi gestão. A equipa soube responder às ausências.»

«Não penso no risco de ver amarelo, mas este era o jogo mais importante. Agora estou preocupado com o AVS e com a Taça de Portugal.»

«Alisson? É jogador do Sporting. Só isso. São todos jogadores do Sporting.»