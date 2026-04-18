Sporting
Há 40 min
Rui Borges: «Hjulmand falou bem, nós é que temos de traduzir melhor»
Treinador do Sporting relativizou as declarações do médio após o jogo com o Arsenal em Londres
Treinador do Sporting relativizou as declarações do médio após o jogo com o Arsenal em Londres
Rui Borges anteviu neste sábado a receção ao Benfica na 30.ª jornada da Liga. Neste sábado, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting relativizou as declarações de Hjulmand após o jogo com o Arsenal em Londres.
Uma questão de tradução
«É um não assunto. Ele falou em inglês e toda a gente em Inglaterra percebeu o que ele quis dizer, menos em Portugal. Temos de tentar traduzir melhor em alguns momentos. Referiu-se apenas e só ao Arsenal. E muito bem.»
Se as declarações de Mourinho sobre Hjulmand vão condicionar a arbitragem
«Quero acreditar que não. Temos direito a dizer o que queremos, mas, acima de tudo, é um grande árbitro que vai estar em campo e vai estar no Mundial, o que lhe dá esse reconhecimento. Que esteja à altura do jogo, como as equipas. E que seja um bom espetáculo.»
[Em atualização]
Continuar a ler
TAGS: Sporting Liga Rui Borges Hjulmand Antevisão
NOTÍCIAS MAIS LIDAS