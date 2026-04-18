Rui Borges anteviu neste sábado a receção ao Benfica na 30.ª jornada da Liga. Neste sábado, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting relativizou as declarações de Hjulmand após o jogo com o Arsenal em Londres.

Uma questão de tradução

«É um não assunto. Ele falou em inglês e toda a gente em Inglaterra percebeu o que ele quis dizer, menos em Portugal. Temos de tentar traduzir melhor em alguns momentos. Referiu-se apenas e só ao Arsenal. E muito bem.»

Se as declarações de Mourinho sobre Hjulmand vão condicionar a arbitragem

«Quero acreditar que não. Temos direito a dizer o que queremos, mas, acima de tudo, é um grande árbitro que vai estar em campo e vai estar no Mundial, o que lhe dá esse reconhecimento. Que esteja à altura do jogo, como as equipas. E que seja um bom espetáculo.»

[Em atualização]