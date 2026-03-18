Rui Borges iguala recorde de vitórias consecutivas em Alvalade numa só época
Sporting soma 16 triunfos consecutivos em casa e pode ainda ultrapassar registo de 1973/74 esta temporada
A noite desta terça-feira foi histórica para o Sporting, que chegou pela segunda vez aos quartos de final da Liga dos Campeões, mas também importante para Rui Borges, que igualou o registo de vitórias consecutivas de Mário Lino numa só época em Alvalade (16).
Este recorde remonta à temporada de 1973/74, mas a verdade é que se olharmos para os últimos seis encontros de 1972/73 dos leões, esse número cresce para as 22 vitórias. De qualquer forma, Rui Borges ainda pode dar outros contornos a este registo e o próximo jogo em Alvalade acontece com o Santa Clara, precisamente antes da pausa para os compromissos internacionais.
De resto, se olharmos para trás, o melhor que Ruben Amorim conseguiu fazer foi somar 12 triunfos seguidos em casa para todas as competições, em 2023/24, e nota também para o registo de Joseph Szabo (15 vitórias), ultrapassado por Rui Borges esta terça-feira, com a goleada frente ao Bodo/Glimt e que garantiu a passagem à próxima fase da prova milionária.
Confira aqui alguns dos melhores registos em Alvalade:
1973/74: Mário Lino (16 vitórias) - 22 vitórias no somatório de duas épocas (72/73 e 73/74)
2025/26: Rui Borges (16 vitórias)
1953/54: Joseph Szabo (15 vitórias)
1979/80: Fernando Mendes (14 vitórias)
2023/24: Ruben Amorim (12 vitórias)
1999/00: Augusto Inácio (12 vitórias)
1986/87: Manuel José (12 vitórias)
2015/16: Jorge Jesus (11 vitórias)
2007/08: Paulo Bento (11 vitórias)
1995/96: Carlos Queiroz (11 vitórias)