Rui Borges, na antevisão da Final Four da Taça da Liga, regressou ao jogo de Barcelos, frente ao Gil Vicente, para falar do incidente com Luis Suarez no final do jogo, mas também do ruído em redor da arbitragem.

Incidentes em Barcelos com Luis Suárez que terá partido uma porta de vidro em Barcelos

«Em relação a isso do Luis, li pelos jornais. Pode ter sido algo a quente, mas não sei, não vou entrar por aí. Não houve com toda a certeza qualquer tumulto com árbitros ou com a equipa adversária. Houve zero tumultos nesse sentido, por isso não me vou alongar muito nisso».

O golo do Gil Vicente terá sido precedido de uma falta sobre Alisson. Acha que o Sporting pode ser prejudicado por o treinador não falar de arbitragem?

«Não vou falar, já disse que não falo, por mais do que as outras partes possam falar ou não, tento me abstrair ao máximo. Todos erram. Erram os jogadores. Erram os treinadores. Erram os árbitros. Faz parte, eu sou daqueles que acredita sempre na parte boa das coisas e não nas negativas. Espero, e volto a dizer, que o ruído não se faça sentir e que se valorize mais o futebol português, o nosso campeonato, mais do que a qualquer ruído que possa condicionar o que quer que seja, sejam treinadores, jogadores ou árbitros».

«Tenho notado um bocadinho algo diferente porque tenho visto que só a mim é que me perguntam, no final dos jogos, se vi os lances duvidosos, não perguntam a mais ninguém. Os lances duvidosos é sempre ao treinador do Sporting que perguntam. Temos de nos focar naquilo que controlamos, no que podemos dar ao jogo, às vezes melhor, outras vezes não tão bem, mas acima de tudo que sejamos competentes para continuarmos naquilo que é o nosso trajeto e o nosso campeonato».