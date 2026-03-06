Rui Borges evitou ao máximo comentar as polémicas em redor do clássico com o FC Porto, no decorrer da antevisão do jogo com o Sp. Braga, mas acabou por deixou escapar alguns comentários sobre o assunto.

Que tem a dizer sobre a troca de insultos entre presidentes no final do clássico

«Vou ser como o tempo: frio. Já falei o que tinha a falar sobre esse jogo, não vou estar aqui a comentar o discurso do presidente, estou apenas focado no jogo, é um jogo difícil neste caminho que temos traçado e é nisso que estou focado apenas e só. Já é passado, não vou falar sobre isso».

Achou que foi falta de respeito o presidente do FC Porto ter falado em cima da sua conferência de imprensa depois do clássico?

«Não estou preocupado com aquilo que acontece no outro lado, estou preocupado comigo, com a minha equipa. Já tive tantas faltas de respeito desde que estou o Sporting, por isso não é algo que dê valor».