Rui Borges espera uma jornada «com grandes jogos», mas considera que nenhum dos clubes vai ganhar uma vantagem decisiva, nem em termos anímicos, nesta ronda em que o primeiro defronta o quarto e o segundo defronta o terceiro. O treinador vai ver o clássico este domingo, mas garante que o foco está na receção ao Sp. Braga e lembra que ainda vai haver um dérbi na Luz.

«Penso que não, ainda há um Benfica-Sporting. Há um duelo entre primeiro e segundo, seja ele quem for, na penúltima jornada ainda por cima, por isso, acho que é uma jornada importante, com bons jogos, toda a gente pode perder pontos, mas estou focado no meu jogo», destacou o treinador na antevisão do jogo desta segunda-feira.

Ao Sporting poderia interessar uma derrota do Benfica no Dragão, mas Rui Borges diz que está apenas focado em ganhar ao Sp. Braga. «Jamais vou dizer que eu quero que o Benfica não ganhe. Não vou dizer isso, não estejam à espera de que eu diga isso, por favor. Estou à espera é que eu ganhe. Se ganhar, para mim está tudo bem, o resto passa-me um bocado ao lado», referiu ainda.

Apesar de estar com o foco no jogo de Alvalade, esta noite o treinador do Sporting vai ver o clássico. «É normal que veja o jogo, é natural, ainda ontem vi o Vitória [frente ao Santa Clara], foi um bom jogo para se ver. Bons jogos nós queremos sempre ver bons jogos, estou é focado naquilo que posso controlar, que é o jogo do Sporting. Se formos competentes, continuamos a depender apenas de nós», reforçou.