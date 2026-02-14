Rui Borges faz o ponto de situação quanto aos indisponíveis para o jogo do Famalicão, deste domingo (20h30), e mantém a dúvida sobre a disponibilidade de Fotis Ioannidis. De fora estão Debast e Kochorashvili, sendo que Geny Catamo ainda pode fazer parte das opções do técnico:

Ioannidis entre as opções para o Famalicão?

«Tentámos algumas soluções, ele está em dúvida para o jogo. Dentro dos jogadores que temos disponíveis entraremos com 11 e depois é ir buscar algumas coisas individuais, nunca fugindo à nossa ideia coletiva. Queremos levar de vencido o Famalicão e acredito que seja um jogo muito competitivo.»

Debast e Kochorashvili de fora, Geny em dúvida

«Geny está em dúvida. Debast está fora e o Kochorashvili também. Qualquer jogador da linha avançada pode jogar a ponta de lança, vamos tentar perceber qual a melhor solução para o jogo e quem faz mais sentido.»

Rafael Nel pode ser a alternativa a Suárez?

«Está convocado, tem treinado connosco, tem feito parte dos jogadores disponíveis para jogo e amanhã é mais um que está para jogar. Treinou na sua posição e dentro do que perspetivarmos para o jogo vamos ver qual será a melhor opção.»

Análise ao Famalicão

«Espero uma equipa igual a si própria. Uma equipa muito intensa e que faz muitas faltas, nota-se a intensidade que mete no jogo. Tem muitas ações de corredor e de um para um, à procura de referências. É uma das melhores equipas do campeonato, apesar de ter uma ou outra exibição menos conseguida.»