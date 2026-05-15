Rui Borges esquivou-se a quase todas as questões relacionadas com o mercado do Sporting, mas, em relação a saídas, confirmou que há dois jogadores que se vão despedir de Alvalade este sábado frente ao Gil Vicente.

O Sporting está muito ativo no mercado, há jogadores que se vão despedir amanhã em Alvalade?

«Em relação ao mercado não vou comentar, se formos por aí, já tínhamos duas equipas para a próxima época. Não é o momento de falarmos de mercado, mas sim de estarmos focados no jogo de amanhã que nos poderá dar uma presença na Liga dos Campeões e é isso que queremos muito e é isso que tem de ser o nosso único foco neste momento.»

Em relação às despedidas...

«É natural que haja a despedida do Morita, toda a gente sabe que acaba contrato. Será a despedida de um jogador que marcou a história do Sporting, que nos marcou a nós todos pessoalmente também. E também do Quenda que voltará à sua equipa que é o Chelsea. São dois jogadores, um miúdo e um jogador mais maduro, mas que deram muito ao Sporting, que ganharam esse direito de se despedirem bem, de serem muito aplaudidos porque ganharam esse respeito pelo seu carácter, personalidade, pela sua qualidade individual, mas acima de tudo, pelo que deram sempre em prol do Sporting. Os únicos que posso falar são esses dois».

Zalazar encaixa bem no Sporting? Teme uma debandada de jogadores no final da época?

«Acontece o mesmo todos os anos, saem uns, entram outros, é o que posso dizer neste momento. Estou muito focado no jogo de amanhã porque dita muito, apesar de não termos conseguido o grande objetivo que queríamos, passa por sermos segundos para conseguirmos estar na melhor competição de clubes da Europa. Vão sair jogadores, vão entrar jogadores, como em qualquer equipa do mundo, é natural em qualquer época e nós temos isso bem identificado.»