Rui Borges explicou as mudanças nos marcadores de penáltis depois da vitória do Sporting sobre o Moreirense e também as mudanças que promoveu no início da segunda parte.

As entradas de Maxi Araújo e de Morita mudaram o jogo. Não jogaram de início ainda por questões físicas ou foi opção do treinador?

«Foi opção dentro daquilo que é a gestão individual. São dois jogadores que vêm de lesão, temos de ter algum cuidado. Nos primeiros dez ou quinze minutos no início da segunda parte ficámos algo frustrados quando falhámos dois ou três passes seguidos, mas o Morita e o Maxi trouxeram essa calma ao jogo. Mas mesmo com o Giorgio [Kochorashvili] e o [Ricardo] Mangas estávamos a fazer um belíssimo jogo. Acho que não perdemos o equilíbrio, foi alguma frustração quando falhamos ali alguns passes, mas depois recuperámos.»

O Rui já esteve do outro lado, já treinou o Moreirense. Acha que será um milagre os mais pequenos virem roubar pontos aos grandes esta época? Será mais difícil esta época face ao investimento dos grandes?

«Muito honestamente, acho que não. É como nas outras épocas. Há uma diferença, claro que há, os grandes têm uma capacidade maior para contratar jogadores, mas penso que a equipas do meio da tabela também contrataram bem. O Famalicão, o Gil Vicente igual. O deficit que há é o deficit de sempre, não é diferente das épocas passadas. Acho que não é assim tão diferente da época passada. Já tinha dito aqui que as equipas grandes estão mais fortes, mas a equipas médias também. O Moreirense é um exemplo, o Gil está a fazer um belíssimo campeonato, o Famalicão também. O Vitória mudou muito, está a tentar, mas é sempre o Vitória. Há sempre aquele deficit, mas tem a ver com aquilo que é financeiro.

Nos penáltis, marcaram Suarez e Pote. O Hjulmand não marcou por ter falhado o último?

«Em relação aos penáltis, é bem explícita a hierarquia dos penáltis. O líder tomou essa decisão, por isso é que é líder. Qualquer decisão que ele tome, o treinador está com ele. Mesmo que fosse o Morten era igual, ele está lá para bater.

Travassos está emprestado ao Moreirense, teve uma evolução tremenda, vê no futuro próximo que possa vir a ter lugar no Sporting?

«Sim, claramente que sim. Já tive a oportunidade de dizer isso na pré-época. Tentei tê-lo em janeiro na época passada, mas não foi possível. Com a renovação que tivemos com ele, é um miúdo em que acreditamos muito e vai ser jogador do Sporting mais dia menos dia. Está num grande clube para esse crescimento, um clube bem estruturado, com boas condições como é o Moreirense. Não tenho dúvidas que estará no Sporting. Já temos dois miúdos naquela posição, o crescimento dele tem de ser a jogar. Temos a expetativa que será um jogador claramente do Sporting.»