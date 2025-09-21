A chegada de José Mourinho ao Benfica e a pressão colocada pelo líder FC Porto também foram temas na conferência de imprensa de Rui Borges na antevisão à receção do Sporting ao Moreirense marcada para esta segunda-feira

José Mourinho revelou que ligou ao presidente Frederico Varandas e diz que não veio para Portugal para entrar em guerras. Que achou das declarações do novo treinador do Benfica?

«Não vou falar muito nisso. Muito honestamente não ouvi, passa-me completamente ao lado se falou ou não com o nosso presidente. É alguém que eu, no início da minha carreira, com quem me identificava e me identifico. Não é por agora ser de um rival que o vou deixar de o dizer. Foi alguém que marcou o futebol mundial, foi sempre uma pessoa para quem nós, treinadores, olhamos numa fase inicial. Foi o melhor do mundo, por isso, feliz por o poder defrontar e ter esse desafio.»

FC Porto e Benfica já jogaram e ganharam. Isso provoca mais pressão? A derrota no clássico também deixou o Sporting mais pressionado pela diferença pontual?

«Aqui a pressão é diária, nem sequer olho para os adversários. Não estou muito focado honestamente nesta fase naquilo que é a classificação. Temos menos três pontos porque o FC Porto conseguiu vir-nos ganhar a Alvalade, mas estamos numa fase inicial. Aqui não há pressão de nada, há a pressão de ganhar, de fazer o nosso melhor. Queremos ganhar sempre, agora podemos não conseguir porque do outro lado está sempre uma equipa também, bastante competente, com as suas qualidades. Temos é que nos preparar ao máximo da melhor forma para conseguir ultrapassá-los. Não estou focado nos outros, estou focado no Sporting, perdemos três pontos, o caminho é longo, mais à frente depois veremos.»

O Moreirense tem ainda cinco jogadores com quem trabalhou. Espera que eles não revelem muitos segredos ao treinador do Moreirense?

«Podem revelar, os princípios alguns podem estar aqui, mas a dinâmica é totalmente diferente. São equipas diferentes, momentos diferentes, momentos do jogo trabalhados de forma diferente, por isso, é muito diferente do que foi o Rui Borges de Moreira. Apesar da macro-ideia ser a mesma, depois é muito diferente. É natural que isso aconteça, mas não é isso que vai condicionar o jogo. Acredito que vai ser um grande jogo, do outro lado está uma belíssima equipa. É uma equipa que eu pessoalmente gosto pela ligação que tenho, pela oportunidade que me deu de chegar à I Liga. Tenho um carinho enorme pelos jogadores e pela estrutura, mas quero muito ganhar e sei que eles nos vão dificultar a vida.»