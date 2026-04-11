No rescaldo à vitória na visita ao Estrela da Amadora (1-0) na 29.ª jornada da Liga, neste sábado, Rui Borges falou à flash da Sport tv.

«Um jogo difícil, contra uma equipa que defendeu muito na primeira parte. Controlámos, mas não criámos grandes oportunidades. Na primeira parte fomos lentos em posse e faltou a inspiração. Acima de tudo, fizemos um jogo muito competitivo. Foi também um dia difícil, de vento e frio. Sabíamos que hoje era importante vencer. Fiquei feliz pelo que o grupo deu, apesar de nos faltar a inspiração.»

Gestão no “onze”

«O Debast e o Quaresma fizeram o jogo em casa com o Santa Clara e merecem a minha confiança. Todos estão ligados com a equipa. O Inácio tem tido uma época com muitos jogos e veio tocado da Seleção, e temos um mês exigente, pelo que optámos por fazê-lo descansar. No meio-campo, o Daniel Bragança tem estado muito bem e o Morita fez 90 minutos contra o Arsenal. O Hjulmand também não jogou contra o Arsenal, pelo que tivemos quatro homens no meio com frescura.»

«Os próximos 10 dias são importantes. Os jogos vão ser mais decisivos, é normal. Penso apenas no próximo jogo. Vamos recuperar e disputar mais um jogo de grande exigência, contra o Arsenal.»

Estoril-FC Porto

«Não vou ver. Vou ganhar tempo e ver o jogo do Arsenal e perceber de que forma podemos dar a volta à eliminatória. Vamos com confiança e esperança.»