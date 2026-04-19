Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota frente ao Benfica, por 2-1, no dérbi de Alvalade, que deve ter custado aos leões o sonho de revalidar o título de campeão.

Alguma coisa positiva a tirar do dérbi?

«O que tiro de positivo é a entrega da equipa. Pagámos por querermos ganhar do primeiro ao último minuto, com uma ambição muito grande. Entrámos muito bem, o Benfica também entrou razoavelmente intenso nos primeiros 15 ou 20 minutos. Os penáltis - eles marcarem e nós falharmos - mexeu um pouco animicamente com a equipa, começámos a ficar ansiosos, falhámos passes, insistimos em zonas interiores e demos ao Benfica o que eles queriam: a hipótese de saírem para transição uma ou outra vez. Mas sem perigo, a única ocasião de golo que tiveram na primeira parte foi um cabeceamento do Otamendi, num canto. Na segunda parte pagámos pela audácia. Depois de fazermos o 1-1, tentámos ser pressionantes, metemos homens com homens, nunca baixámos linhas. Quisemos muito ganhar e a equipa mostrou isso do início ao fim. Não podia pedir mais aos jogadores, por tudo o que deram.»

Luta pelo título de campeão fica mais difícil

«Fica mais difícil, mas queremos muito continuar a lutar e fazer o nosso trabalho. O futebol hoje mostrou a crueldade que tem em alguns momentos. Por isso fica mais difícil, mas temos mais pontos sobre o segundo, porque temos menos um jogo, e vamos à procura de continuar a ser felizes, de continuar a lutar por aquilo que ainda podemos ganhar. Enquanto matematicamente for possível, vamos dar tudo. O grupo tem dado uma demonstração de ambição, de coragem, de vontade e de qualidade. Por todo o desgaste físico e mental que tem sido o nosso caminho, nada apaga isso. E não é a derrota hoje que muda o quer que seja. Agora é levantar a cabeça, recuperar os jogadores e seguir em frente. Temos mais um jogo de grande exigência na quarta-feira e temos de fazer o nosso melhor para disputar um troféu que também é nosso.