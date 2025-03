Na antevisão ao jogo com o Estoril, da 24.ª jornada da Liga, Rui Borges elogiou a equipa de Ian Catho, mas avisou que o Sporting vai olhar mais para dentro do que para o adversário.

«O plano estratégico é olharmos muito mais para nós. O aumento da confiança, o entendimento de comportamentos individuais e coletivos. É mais importante focarmo-nos em nós do que no adversário. Estão numa fase muito positiva. Uma dinâmica de jogo muito positiva, confiante e bem adquirida. Não perdem desde dezembro. Vão criar-nos dificuldades, mas têm de estar cientes que vão defrontar o primeiro classificado. Também vão ter dificuldades aqui em Alvalade», afirmou este domingo em conferência de imprensa.

Com seis vitórias em 15 jogos desde que chegou aos leões, o técnico português confessou que a equipa ainda não está como quer, mas vai continuar à procura de «soluções».

«Não temos conseguido claramente aquilo que é a ideia de jogo. Se olharem para o nosso trajeto enquanto equipa técnica, podem perceber claramente qual é a nossa ideia de jogo. Está longe disso. Não temos realmente muito tempo para treinar, mas mais que isso é não termos disponíveis vários jogadores», apontou.

«A equipa não está de acordo com as características e modelos de Rui Borges, porque foi feita para um estilo de jogo muito próprio do Ruben. Tem sido um desafio diferente para nós. Temos tentando adaptar-nos. De alguma forma, claramente estamos longe da ideia Rui Borges. Mas não vou lamentar-me. O treinador está aqui para arranjar soluções. Tem sido bastante desafiante, mas optei por ser treinador de futebol e sei que vou estar sempre exposto à crítica», referiu.

Vítima de uma frase que proferiu nos primeiros tempos no Sporting - «Quando faltar a inspiração, que não falte a atitude» - Rui Borges confessou que a equipa ainda precisa de tempo para trabalhar, mas garantiu que a «inspiração vai aparecer».

«Inspiração já viram em alguns momentos. Curtos, mas viram. Não foi tudo mau. Atitude também houve. A primeira parte contra o Gil Vicente foi o pior jogo que fizemos desde que chegámos ao Sporting. Precisamos de algum tempo para trabalhar. Sei bem que às vezes vamos ganhar na atitude, mas quero é ganhar. A atitude tem de lá estar. Não estamos com tempo para fazer músicas bonitas, mas ser eficazes e competentes. Depois, aos poucos, vamos ganhar essa capacidade de ter mais qualidade durante os jogos. Isso leva tempo, mas a inspiração vai aparecer».

Esta segunda-feira, pelas 20h15, o Sporting recebe o Estoril na 24.ª jornada da Liga.