Rui Borges manifestou-se como um treinador «feliz» no final do jogo em que o Sporting bateu o Moreirense por 3-0, destacando as muitas oportunidades que os seus jogadores criaram até Luis Suárez desbloquear o marcador na conversão de um penálti.

O Sporting fez 25 remates, esteva sempre tranquilo no banco, mesmo com tantos golos falhados?

«A confiança estava lá, estava ao máximo tranquilo, para passar essa tranquilidade para dentro do campo. Até aos 70 minutos criámos imensas oportunidades, fomos dominantes em tudo. às vezes com mérito do adversário, às vezes por demérito nosso não acertámos nas finalizações. mas fomos mostrando o que eramos capazes ao longo do jogo. Mesmo num jogo difícil, fomos criando oportunidades. Mesmo na segunda parte, em que não entrámos tão bem, fomos criando oportunidades. As substituições do Maxi e do Morita deram-nos mais claridade e os golos acabaram por surgir com a qualidade coletiva, com duelos individuais. Não podia estar mais feliz pelo que a equipa conseguiu fazer ao longo do jogo.»

25 remates e 18 finalizações dentro da área. Houve falta de objetividade dentro da área?

«Falta de objetividade? O que dirão das outras equipas... Os penáltis são ações normais no jogo. São dois lances clarinhos de penálti, depois temos de ter capacidade para os finalizar. Depende do que é obetivo».

Contra blocos mais baixos, o Sporting tem conseguido jogar entrelinhas. Qual a importância de ter jogadores com capacidade para este tipo de jogo?

«É muito importante termos jogadores diferenciados em pouco espaço. Temos essa facilidade com o Pote, Trincão, com o Geny, também com o Morita. Felizmente, temos essa capacidade, mas depois temos outras. Podemos jogar curto, como podemos jogar longo. É essa variabilidade que me deixa feliz, jogar de forma diferente. É importante para ludibriar o adversário em alguns momentos. Toda essa variabilidade é importante. Fazemos o 3-0. Saiu o Pote, entrou o Alisson, um jogador diferente e chegámos ao 3-0. Essa variabilidade é trabalhada durante toda a semana. Depois cabe a eles perceberem quem é que está no espaço e quem não está. Temos de perceber como é que às vezes as individualidades podem valorizar o coletivo.»

Sente que o Sporting ficou a dever muitos golos esta noite? Ioannidis entrou e marcou, o que achou da sua prestação?

«Fica a dever muitos, sobretudo pelo que criámos na primeira parte. A equipa teve uma capacidade fantástica. Em relação ao Fotis, entrou muito bem, é um jogador que nos vai ajudar muito. Está a perceber tudo o que é a dinâmica da equipa, sabemos muito bem o que ele é capaz de nos dar Estou muito feliz por poder contar com dois avançados desta qualidade. Vão-me dar dores de cabeça, mas é sinal que têm os dois qualidade.»

O jogo esteva muito tempo bloqueado. Concorda que o Sporting falhou muito e podia ter resolvido o jogo mais cedo?

«Poder, podia, mas como não jogamos PlayStation, é difícil eles acertarem sempre. Como já disse, a percentagem de golos esperados foi de 4.66 e não me lembro de ter acontecido antes. Fomos capazes de criar. Sobre a finalização, eles vão falhar e é normal, faz parte. É melhorar. Nem sempre vamos conseguir marcar rapidamente e marcar por 3-0. Se, aos 7', me dissessem que ia ganhar por 1-0, assinava. Queria era marcar e senti-los felizes a jogar. Por toda a intensidade na fase inicial, poderíamos até ter caído fisicamente, mas não aconteceu. A equipa está ligada, senti-a com vontade de fazer golos, é o que me deixa feliz. Agora é melhorar e trabalhar. Não há outro remédio.»