Com alertas vermelhos e amarelos previstos para os próximos dias, o Sporting vai encontrar condições climatéricas difíceis na visita a Arouca, estando, inclusivamente, prevista a possível queda de neve junto à Serra da Freita. Rui Borges, em conferência de imprensa, abordou todas as possibilidades.

Que espera das condições climatéricas, está preparado para jogar com neve?

«Espero um jogo difícil, vai ser algo que vamos ter de perceber mais em cima do jogo, sobre o que serão as circunstâncias do jogo e do tempo.»

Como é que se prepara um jogo para se jogar na neve?

«Não se prepara porque não temos neve. Temos de tratar de ter neve artificial aí para a malta… Estou-me a rir, mas é uma boa pergunta. É de momento, não sei, não conseguimos arranjar solução para isso. Treinar na neve…mesmo sem neve será difícil. Ainda hoje à hora do treino choveu torrencialmente. Chuva forte e fria, a malta que fica mais parada fica logo congelada e querem é acabar o treino. Essa dificuldade de ligar àquilo que serão as circunstâncias, é difícil, mas é para toda a gente. A ambição e o querer ganhar vão ter de estar acima de tudo o resto. Temos de ter a responsabilidade de que temos de ganhar, ponto final. Os jogadores sabem melhor do que ninguém que temos e queremos muito ganhar, independentemente que seja com neve ou sem neve, com chuva ou sem chuva. É o que for, eles têm esse espírito de equipa, de grupo, a adaptam-se bem à quilo que é a exigência e àquilo que é a estratégia. Espero e acredito que eles estejam preparados para essa exigência, seja com neve, seja com bola cor de laranja ou amarela, seja o que for. Acho que a equipa vai perceber que se tiver de ser de fato de macaco será, mas se tiver de calção e t-shirt também será de calção e t-shirt. Eles têm essa responsabilidade.»

Que Arouca espera?

«É um adversário que tem uma ideia muito vincada, não muda, o seu treinador é fiel a ela e bem, na minha opinião. Faz sempre grandes trabalhos, são sempre equipas muito bem trabalhadas, por isso vai ser um jogo difícil, é sempre uma saída difícil. É uma equipa que não sofre golos nos últimos três jogos, apesar de ser uma equipa com mais golos sofridos. Na ida ao mercado foi mais específico, acredito que estará numa boa fase, numa fase melhor. Dentro disso, é depois perceber as circunstâncias».