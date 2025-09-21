Rui Borges abordou a gestão que vai ter de fazer com jogos de três em três dias e também falou das capacidades de Luis Suarez, manifestando-se convencido que o avançado vai marcar mais golos.

Vai ter agora mais jogos com a Liga dos Campeões. Vai ter mais desgaste, como já se notou em Hjulmand. Está preocupado com essa gestão de jogos de três em três dias?

«Quem está de fora tenta compreender as opções, mas é uma conjugação de muitos factores. Se olharem para os jogos, nós aos 60 minutos com o Kairat tirámos o Pote e o Luis [Suarez] e, passado cinco minutos, saiu o Maxi [Araujo], passado outros cinco saiu o Morten [Hjulmand]. É tudo uma gestão, tudo em prol do melhor, vamos ter jogos de três em três dias e queremos ter a malta capacitada para dar o seu máximo. Eles não são máquinas, queremos que eles estejam sempre no melhor das suas faculdades, mas não são máquinas».

«Nós aqui, dentro do que é o departamento de Alta Performance, o departamento médico, vamos sempre em prol daquilo que podemos e evitamos ao máximo expor os jogadores a lesão. Queremos contra com todos, isso dá-me mais soluções enquanto treinador e nestas semanas com jogos de três em três dias. Tem tudo o seu porquê e estamos todos ligados aqui dentro em prol do melhor para cada jogo».

Já se falou da forma como o Luis Suarez encaixou bem na equipa, mas, além disso, espera que ele marque mais golos (tem 3 golos em 5 jornadas?

«Acho é que ele é um avançado completo, não tenho dúvidas nenhumas que ele vai fazer golos. O Fotis [Ioannidis] igual. Tanto um como o outro, estou muito feliz por ter os dois no nosso plantel. São jogadores que vão dar muito à equipa, aos colegas, vão fazer crescer muito os colegas. Tem se falado muito no jogo associativo do Luís, mas o Luís não é só o jogo associativo. Se foram ver os jogos com atenção, ele fez muitos momentos de profundidade, muitas boas diagonais, bons timings, por isso, dá uma variabilidade ao jogo ofensivo que não tínhamos o ano passado porque tínhamos as características do avançado que tínhamos».

«É natural que se fale mais nisso, porque está-se a ver jogadores como o Pote e o Trincão a virem ainda mais acima naquilo que são as suas qualidades porque ele dá-nos isso. É um jogador que dá uma grande variabilidade à equipa, que eu gosto e que o Fotis vai dar igual. Tem algumas parecenças nesse sentido, também é um jogador de ligação, de arrancar, de transporte, bom com bola. Um jogador que provoca a profundidade também».