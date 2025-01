Rui Borges foi taxativo quanto à postura do Sporting nesta janela de mercado: enquanto não sair ninguém, não vão chegar reforços. Uma posição que o treinador reforçou mais uma vez na antevisão do jogo com o Nacional em que também confirmou que Marcus Edwards continua fora das contas por opção técnica.

«Para já não tenho a informação que vá sair alguém, por isso, para já, não está para entrar ninguém. É tão simples quanto isso», destacou o treinador quanto à política de mercado do clube.

Ora, um dos jogadores que pode estar de saída é Marcus Edwards que volta a ficar fora das opções para o jogo da 19.ª jornada.

«O Edwards está fora por opção minha, o St, Juste não sei dizer quanto tempo vai estar fora, não sou médico, não posso especificar, mas está fora deste jogo até porque o tempo também é curto», limitou-se a referir.