Rui Borges fala do seu percurso, desde os primeiros tempos no Mirandela, até à extraordinária campanha do Sporting na Liga dos Campeões, numa reportagem da UEFA que começa com o treinador a mostrar o «famoso» Casio que o acompanha desde os primeiros tempos.

«Hoje em dia os estádios têm placards [eletrónicos], mas eu comecei lá atrás, em clubes pequenos, onde não há placards, portanto, tinha de ter um cronómetro para controlar o tempo de jogo. Então, habituei-me a ele, é algo que me identifica, é simples, é puro, tal como eu. Mesmo hoje, havendo placards, olho sempre para o relógio. Identifica muito o que tem sido o nosso trajeto, simboliza tudo o que fomos capazes de ultrapassar ao longo destes anos todos até chegar ao Sporting», começa por explicar o líder dos leões.

Uma reportagem que começa em Mirandela, a pequena cidade de Trás-os-Montes onde Rui Borges nasceu e onde começou também a carreira, tanto como jogador, como treinador. «O Mirandela a mim diz-me muito e o clube em si diz-me muitíssimo. Deu-me a oportunidade de crescer como atleta, de correr atrás de um sonho», comenta.

Depois do Mirandela, Rui Borges e a sua equipa técnica passaram por mais sete clubes e, num curto espaço de oito anos, chegaram ao Sporting. Rui Borges garante que, neste percurso, foi e continua a ser a mesma pessoa.

«Mesmo estando num patamar diferente, não mudei e as pessoas identificam-se com aquilo que é o Rui Borges. Continua a ser o mesmo Rui Borges, o mesmo Rui, a mesma pessoa que treinava o Mirandela é a mesma que treina o Sporting, isso não mudou absolutamente em nada. Isso deixa-me feliz. Olho para a rapidez da competência que tivemos ao longo do tempo, a sorte dá trabalho. Tivemos oportunidades difíceis, mas soubemos agarrá-las e isso ditou aquilo que foi o nosso trajeto. Se num momento não fossemos capazes, se calhar o trajeto seria outro e se calhar ainda hoje treinava o Mirandela», referiu.

Já no Sporting, Rui Borges liderou os leões, esta época, para uma sensacional campanha na Liga dos Campeões, incluindo uma vitória sobre os atuais detentores do título, o Paris Saint-Germain.

«A equipa tem tido uma ambição infinita, mas também um rigor e um compromisso fantásticos que nos levou a fazer uma campanha maravilhosa. É a primeira época que levo a Champions desde o início e acabar nos oito primeiros, entre os melhores, era impensável. Acho que ninguém em Portugal acreditaria que o Sporting ficasse nos oito primeiros. Isso valoriza ainda mais o que tem sido o nosso caminho e assim que continue. Queremos estar entre os melhores, queremos disputar esta Champions da melhor maneira e a continuar a marcar a história do Sporting naquilo que é a competição», comentou ainda.