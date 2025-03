As competições de clubes vão parar agora para darem espaço aos jogos das seleções. Numa altura em que o quadro clínico do Sporting começava a ficar mais desanuviado, Rui Borges vai rezar para que ninguém se magoe nos compromissos internacionais e até admite parar em Fátima para meter umas velinhas nesse sentido.

«Sou cristão e sou muito devoto de Fátima. Vou de folga e vou passar em Fátima, vou pôr algumas velinhas. Vou parar mesmo, estava a brincar, mas vou parar mesmo. Ficamos aqui um bocadinho expectantes por tudo o que tem sido os últimos meses de infelicidade. Ficamos ansiosos para que toda a gente venha disponível das seleções. Não são só os jogos, ainda há bocado falaram no Morita que tem vinte hora para lá, vinte horas para cá, fusos horários. Ficamos na expetativa que venham todos disponíveis, mas temos de saber viver com isso», comentou o treinador em conferência de imprensa.

Uma eventual lesão será o aspeto mais negativo da ida dos jogadores para as seleções, mas também tem um lado mais positivo. «Para mim, enquanto treinador, claro que preferia tê-los cá a trabalhar comigo. Mas compreendo a felicidade eles, é impossível dizer a um atleta para não representar a seleção. É o nosso país, é o país deles e não pode haver maior felicidade do que essa, representar milhares de pessoas e todas elas estarem a torcer por nós», destacou.

De qualquer forma, com a saída da Liga dos Campeões, Rui Borges ficou, finalmente, com mais tempo para trabalhar com os jogadores.

«As semanas têm sido um pouco mais limpas, já dá para trabalhar alguma coisa, mas não pensem que vai aparecer outro Sporting de um domingo para o outro. Vamos melhorar, isso é certo, a confiança torna-se diferente, eles vão perceber melhor algumas coisas. É bom ter semanas limpas para gerir o cansaço, o descanso também. Muda tudo nesse sentido, porque a sobrecarga era clara», referiu.

Quanto ao grupo de jogadores que estavam entregues ao departamento médico, Rui Borges volta a contar com boas notícias. Depois dos regressos de Morita e Hjulmand, chega mais um reforço já para o jogo com o Famalicão. «O Edu [Quaresma] já está disponível para este jogo, o St. Juste estará para breve, mas para este jogo ainda não», referiu ainda o treinador.