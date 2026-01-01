Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Gil Vicente, desta sexta-feira [18h45], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico do leonino abordou a distância pontual do Benfica.

O Benfica é candidato ao título

«Benfica? Eu acho que é candidato ao título. A época passada até é bem demonstrativa disso. Não tiveram a dez, mas penso que tivemos a oito pontos no segundo classificado, se não me engano. E recuperaram, passaram-nos um ponto. Falta muito jogo. Há muitos momentos da equipa, se conseguirem manter aquilo que é o seu rigor, a sua prestação consistente ao longo de todos os jogos. Por isso, falta muito ponto para disputar. Claramente para mim, o Benfica, neste caso que me perguntou, mantém-se na corrida do título, por maior que seja a diferença pontual. No futebol já havia acontecido muita coisa. Não há nada de extraordinário, sinceramente. Até pelo exemplo que lhe dei. Acho que está dentro da corrida. Claro que a margem é menor. O Porto está a fazer uma grande primeira volta. É esperar nós fazermos a nossa parte, mais do que preocupar com o Benfica.»

Fazer história? O Sporting quer ganhar

«Naquilo que é um dos nossos objetivos, o Sporting, como é lógico, quer ganhar todos os troféus que está inserido, quer estar a disputar as finais. Vamos fazer muito por isso. As taças, o campeonato, como acabei de dizer, vamos lutar muito até o final por ele. Pois no fim, tudo será consequência daquilo que será o nosso trabalho e a nossa capacidade. Se é dobradinha, se não é dobradinha. Isso é tudo consequência daquilo que será o nosso trabalho. Não estou focado, se marcar a história, por fazer duas dobradinhas, não. Quero ganhar. Quero ganhar o próximo jogo. Por isso, é muito jogo a jogo e queremos, acima de tudo, disputar todos os troféus que estamos inseridos, independentemente de fazer a história ou não de dupla, dobradinha. Queremos muito o tricampeonato, é certo, mas temos de trabalhar muito para conseguir isso.»

