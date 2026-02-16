Rui Borges explicou as opções para o jogo frente ao Famalicão, explicou o baixo rendimento de Pedro Gonçalves e elogiou a entrada e a energia que capitão Daniel Bragança deu à equipa no triunfo sobre o Famalicão.

O Pedro Gonçalves acabou o jogo com queixas, algum problema?

«O Pote teve cãimbras no final do jogo, foi só isso.»

Estreia de Rafael Nel? É uma aposta para o futuro?

«Fico feliz com astreia dele. Merecia esta estreia, tem trabalhado imenso na equipa B. É fruto daquilo que é o trabalho deles na segunda equipa do Sporting. Tem crescido imenso, é um miúdo muito competitivo, tem crescido em algumas coisas e é um miúdo que vai ter oportunidades.»

Ataque móvel obrigou o Sporting a mudar muito?

«Sobre a parte estratégica, o Pote e o Trincão são jogadores de ligação e precisávamos de alguém que ocupasse o espaço. Optámos por meter Mangas e puxar o Maxi [Araujo] para a frente. O Maxi faz muitas rupturas, tanto ele como o Luís Guilherme, para arrancarmos esses espaços para o Trincão e para o Pote. O Maxi dá-nos isso. Sabíamos que o Pote e o Trincaõ não são muito de diagonais longas. O Mangas também nos dá mais largura porque é um pouco mais vertical. Queríamos explorar essas ligações para alguém entrar na área.»

O Pote pareceu cansado ao longo do jogo, vai obrigar a alguma gestão? Já vai ter Ioannidis para Moreira de Cónegos?

«O Fotis acredito que sim. O Pote vai ter gestão, está de castigo, viu um quinto amarelo e vai respirar um pouco. A semana é quase uma semana normal para nós. É natural que aqui ou ali que o Pote sentisse mais cansaço, veio de uma lesão, de uma paragem, e é natural. Às vezes a malta falta do Pote, mas ele de repente faz coisas diferentes dos outros. A qualquer momento pode desequilibrar um jogo, e entendi que, com a referência do Nel na área, proporcionasse coisas diferentes. O Famalicão estava mais fechado na área e era importante ter ali o Pote a tentar desbloquear jogo».

Daniel Bragança entrou e marcou. Vai ser mais utilizado nos próximos jogos?

«Sim, o Daniel já foi titular, já foi suplente utilizado. É um capitão, é um jogador com ADN Sporting, sabe o que é o espírito da equipa, passa para os outros. Está também à procura do seu melhor momento, vem de uma paragem longa, mas está feliz. Conseguiu um golo de cabeça, o que não é habitual, mas é um jogador que é refinado. É diferente do Simões que é um jogador mais de transporte. O Bragança dava-nos mais qualidade no jogo., Além de ser capitão, tem muita qualidade. Feliz por vê-lo a marcar porque é um jogador de coração verde, com ADN Sporting. São jogadores que são queridos pelos adeptos e a energia que passam de fora para dentro é muito importante. Vai ser importante em Moreira, vai ser um jogo difícil e precisamos dessa energia muito própria para conseguirmos passar.»