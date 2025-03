Rui Borges não quis revelar se Zeno Debast vai jogar como central ou médio este sábado, na receção do Sporting ao Famalicão, naquele que será o último jogo dos leões antes da paragem da Liga para as seleções.

«Dá-me as duas soluções, o que é bom. Não vou estar aqui a explicar onde vai jogar o Debast, acima de tudo estou muito feliz com aquilo que ele tem sido capaz de dar enquanto médio e tudo aquilo que ele dá também como defesa central. Ganhámos um médio nesse sentido, onde quer que ele jogue, estou super-confortável em relação àquilo que ele dará à equipa. Torna a equipa mais forte», comentou.

Uma dúvida que ganha corpo com o regresso de Morita às opções, um jogador que Rui Borges já elogiava mesmo antes de chegar ao Sporting. «Foi um jogador que eu elogiei ainda antes de ser treinador do Sporting, para mim é um jogador diferenciado. É lógico que, em relação ao futuro, é um jogador que vou querer contar com toda a certeza, até porque tem contrato com o clube por mais um ano. É um jogador que admiramos muito», referiu.

O internacional japonês recuperou de problemas físicos e está convocado para a seleção do Japão, mas ficam dúvidas para a sua capacidade para jogar 90 minutos em alta intensidade. «É natural que em alguns momentos não possa jogar os 90 minutos. Ele está disponível para o jogo e, mais do que estar aqui a definir tempos, dependerá muito daquilo que será o jogo. Se será um jogo mais partido, se será um jogo de alta intensidade, com distâncias longas. Tem muito a ver com isso, para perceber até que momento ele é capaz de dar resposta ou durante quanto tempo é que ele é capaz de dar resposta. Não só ele, o Morten, por exemplo, também», comentou.

Além de Morita, Eduardo Quarema também está de regresso às opções, mas St. Juste ainda vai ter de esperar mais uns dias.