Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

Gyokeres acabou a primeira parte com queixas, não foi arriscado mantê-lo o jogo todo?

«Ele agarrou-se no final da primeira parte à coxa porque levou uma pancada. Nem sei se a lesão foi na esquerda ou na direita, mas ele está bem. Quando tive de gerir disse que geria, em Arouca corremos esse risco, hoje não corremos o risco. Foi bem demonstrativa a segunda parte dele. É o Viktor. Ele percebeu a estratégia, sabia que ia estar muitas vezes em um-para-um e ele gosta disso. A malta esteve ligada na estratégia durante 90 minutos, o Viktor teve capacidade enorme. Enaltecer também a capacidade do Edu que fez jogo fantástico, e do Zeno Debast que fez grande jogo, encheu o campo em posição que não é a dele, gostei muito. Tem tido capacidade fantástica de querer aprender, tem caraterísticas para jogar ali, tem crescido imenso».

Com tantos problemas físicos, porque é que mexeu tão tarde na equipa?

«Perante a resposta que a equipa estava a dar... Foi muito por aí. O Edu [Felicíssimo] estava tão bem no jogo que se o tirasse era mesmo só pelo amarelo. Não tenho necessidade de as fazer aos 50 minutos, se quiser faço aos 80. É a nossa leitura, vamos falhar e outras vezes acertar».

Já tinha nove lesionados, esta noite o Matheus Reis também com problemas físicos?

«Acho que não. Sofreu um toque no braço, mas era mais cansaço que lesão. Não tem jogado naquela posição que é muito exigente na largura, com mais metros para pressionar. Foi mais por aí, mais que por qualquer lesão. Felizmente, não tem lesão».

Com o Debast a cair muitas vezes para as alas, o meio-campo não fica demasiado despido?

«Depende da forma como olham para o jogo. Aquilo que ele fez, fez muito bem. Não estávamos despidos, estavam quatro mais um. Vocês falam muito do sistema, mas o futebol está muito evoluído. Se olharem 90 minutos para o jogo, qualquer equipa está a jogar a três, como a quatro ou dois mais um. Às vezes é estratégico e para tentar desmontar uma pressão do Estoril a três. São pequenas cosias estratégicas, mas penso que nunca estivemos desequilibrados. Às vezes até pode parecer que estamos, mas estou feliz, a equipa esteve ligada durante 95 minutos».

Nove remates na primeira parte, tantos como no jogo todo frente ao AVS. Sente que foi a melhor primeira parte desde que chegou?

«O Sporting fez um jogo bastante equilibrado durante 95 minutos. Percebemos de forma estratégica o que o jogo nos ia dar e a equipa deu uma resposta fabulosa nesse sentido. Sinto que a equipa vai crescer. Basta vocês olharem para equipa do Sporting. Há jogadores que estavam nos sub-17 há meses e de repente estão no Sporting a lutar pelo campeonato. Os adeptos percebem que precisamos deles. Debast tem 21 anos, Harder 19, Fresneda 20... Não é só os da formação. Os adeptos percebem as nossas dificuldades e de que forma nos estamos a bater».