Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

A cada semana que passa, parece um teste à sua capacidade de improvisação. Hoje jogou Eduardo Felicíssimo. O que é que isto diz da equipa?

«Dita acima de tudo o grande querer do grupo, da equipa, independentemente de ser um miúdo ou não, dita a coragem, a ambição e o querer desta equipa durante os 90 minutos. O Edu estava há meia dúzia de meses no campeonato de sub-17 e agora, de repente, foi titular na equipa principal. Até com o amarelo aguentou-se muito bem. Quando fizemos a substituição foi mais por isso do que a parte física. Digo sempre a eles quando jogam para que errem muito. É sinal que não se escondem, não quero que se escondam, quero que desfrutem. Estão a jogar jogadores que nem são titulares na equipa B, mas têm correspondido nos treinos. Têm trabalhado diariamente para terem oportunidades. Foi um jogo em que fomos claramente superiores em grande parte do jogo. Um jogo em que podíamos estar a ganhar por três ou quatro golos e deixámos, como tem acontecido noutros jogos, o adversário voltar a entrar no jogo. Temos de ser mais inteligentes e ter mais frieza nesse sentido, mas estamos a jogar com miúdos de 18/19 anos».

Dezasseis jogos à frente do Sporting e conseguiu, pela primeira vez, somar duas vitórias consecutivas. Que significado é que isso tem?

«É uma vitória, são três pontos, não olho para os jogos consecutivos. Tivemos jogos muitos competitivos na fase inicial. Em dezasseis jogos só perdi dois e os dois na Liga dos Campeões, com o Dortmund e o Leipzig. Se olhar para isso, todas as semanas vão encontra coisas novas. Ou era porque não ganhávamos em casa, não ganhávamos dois jogos consecutivos, mas nós focamo-nos mais no nosso dia-a-dia. A nossa ambição e o querer têm sido bem demonstrativos. A equipa continua diariamente feliz, com a ambição enorme de se campeão. Juntos, competitivos, é isso que quero, uma equipa competitiva. Frente a uma equipa que gosta de pressionar, nós fomos ao encontro deles. Três pontos, continuamos em primeiro, é isso que queremos».

Com tantas baixas no plantel, como é que o reforço Biel não é opção?

«O Biel está-se a adaptar-se àquilo que é o jogo, a estratégia da equipa. É perceber o que o jogo está a pedir. É um miúdo que está a chegar, tem de perceber algumas coisas. Está feliz, porque está no Sporting, está à espera do momento dele. O Biel podia jogar na zona do Trincão ou do Quenda, mas optámos pelo Geny que dá mais velocidade do que Biel. Optámos pelo Harder porque o jogo estava partido e o Viktor podia quebrar na parte física. O Harder dava-nos isso. Estou feliz pela capacidade de trabalho do Biel, ele percebe que chegou e que tem de trabalhar. Tem de se adaptar a algumas coisas e à exigência do que é jogar aqui, mas vejo-o feliz e a trabalhar bem».