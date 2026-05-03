Na antevisão à receção ao Vitória de Guimarães na segunda-feira (20h15), Rui Borges elogiou o trabalho de Gil Lameiras. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting apontou ao regresso de Gonçalo Inácio a tempo da final da Taça.

O jovem ao leme do Vitória

«O Gil Lameiras é um jovem treinador em ascendente, de forma sustentada, com todo o mérito. Tem lutado pelo que deseja alcançar. O Vitória está muito bem organizado e muito mais competitivo. O crescimento tem dedo do Gil Lameiras. Espero um Vitória audaz, com forte aposta nos corredores e em momentos de um para um.»

Ok, KO e Inácio na calha

«O Geny está bem. O Hjulmand dificilmente voltará a jogar nesta época. O Gonçalo Inácio está melhor e ainda pode regressar.»