Sporting
Há 1h e 15min
Rui Borges: «O Gonçalo Inácio está melhor e ainda pode regressar»
Treinador do Sporting atualizou o boletim clínico para a receção ao Vitória de Guimarães
SS
Treinador do Sporting atualizou o boletim clínico para a receção ao Vitória de Guimarães
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Na antevisão à receção ao Vitória de Guimarães na segunda-feira (20h15), Rui Borges elogiou o trabalho de Gil Lameiras. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting apontou ao regresso de Gonçalo Inácio a tempo da final da Taça.
O jovem ao leme do Vitória
«O Gil Lameiras é um jovem treinador em ascendente, de forma sustentada, com todo o mérito. Tem lutado pelo que deseja alcançar. O Vitória está muito bem organizado e muito mais competitivo. O crescimento tem dedo do Gil Lameiras. Espero um Vitória audaz, com forte aposta nos corredores e em momentos de um para um.»
Ok, KO e Inácio na calha
«O Geny está bem. O Hjulmand dificilmente voltará a jogar nesta época. O Gonçalo Inácio está melhor e ainda pode regressar.»
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TAGS: Sporting Liga Vitoria Rui Borges Antevisao
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